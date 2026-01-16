Raffica di furti in appartamento a Tocco da Casauria | il prefetto rafforza i controlli e punta sulla videosorveglianza

A Tocco da Casauria si sono verificati diversi furti in appartamento nelle ultime settimane. Per fronteggiare la situazione, il prefetto Luigi Carnevale ha deciso di aumentare i controlli e di promuovere l’installazione di sistemi di videosorveglianza. Questa misura mira a rafforzare la sicurezza del territorio e a prevenire ulteriori episodi, garantendo maggiore tranquillità ai cittadini.

Furti in serie nelle abitazioni di Tocco da Casauria nelle ultime settimane. Il problema preoccupa tanto da essere finito all'attenzione del prefetto Luigi Carnevale che nel corso della riunione tecnica del coordinamento interforze, ha voluto porre l'attenzione sulla questione. Una risposta immediata ed efficace quella che Luigi Carnevale intende dare ai cittadini per arginare un fenomeno che, sottolinea, aumenta la percezione di insicurezza.

