Radio trasmittenti e pistole sgominata banda del buco hi-tech pronta a rapinare una banca
A Roma, cinque persone sono state arrestate nell’ambito di un’operazione che ha smantellato una banda specializzata in rapine bancarie. Gli investigatori hanno sequestrato arnesi da scasso, un’arma e strumenti hi-tech come radio trasmittenti e auto rubate, utilizzate per pianificare e attuare i colpi. L’indagine ha svelato un’organizzazione ben strutturata, pronta a commettere furti con tecniche avanzate.
Usavano walkie-talkie e auto rubate per rapinare una banca: cinque arrestati a Roma, sequestrati arnesi da scasso e un’arma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
