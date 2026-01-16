Radio trasmittenti e pistole sgominata banda del buco hi-tech pronta a rapinare una banca

A Roma, cinque persone sono state arrestate nell’ambito di un’operazione che ha smantellato una banda specializzata in rapine bancarie. Gli investigatori hanno sequestrato arnesi da scasso, un’arma e strumenti hi-tech come radio trasmittenti e auto rubate, utilizzate per pianificare e attuare i colpi. L’indagine ha svelato un’organizzazione ben strutturata, pronta a commettere furti con tecniche avanzate.

