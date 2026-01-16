‘Radici per il futuro’ | piante al vivaio di Galeata

Al vivaio di Galeata in Emilia Romagna è ripresa la distribuzione gratuita di piante e alberi, parte del progetto ‘Mettiamo radici per il futuro’. Questa iniziativa, rivolta a enti pubblici, associazioni e cittadini, mira a promuovere la tutela ambientale attraverso la diffusione di piante presso i vivai forestali pubblici regionali. Un’opportunità per contribuire alla sostenibilità e alla cura del territorio locale.

È ripartita in Emilia Romagna la distribuzione gratuita di piante e alberi presso i vivai forestali pubblici regionali, nell’ambito del progetto ‘ Mettiamo radici per il futuro ’ rivolta a enti pubblici, associazioni, cittadine e cittadini. L’avvio è stato anticipato e già è possibile il ritiro gratuito fino al 31 marzo delle piante in uno dei tre vivai pubblici attivi in regione, ovvero il Vivaio Castellaro di Galeata. "Questa iniziativa rappresenta uno degli strumenti attraverso cui la Regione continua a investire sulla qualità ambientale dei territori e sulla cura del patrimonio verde – sottolinea l’assessora regionale Parchi, Forestazione Gessica Allegni –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Radici per il futuro’: piante al vivaio di Galeata Leggi anche: Floricoltura Pironi. cinquant’anni di radici, visione, futuro e 10 milioni di piante all'anno Leggi anche: Riprende la distribuzione gratuita di piante e alberi: si possono ritirare al vivaio Scodogna di Collecchio Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Riparte la distribuzione gratuita di piante e alberi - È con questi obiettivi che è ripartita la distribuzione gratuita di piante e alberi, al momento ... msn.com

“Mettiamo radici per il futuro”: in Emilia-Romagna riparte la distribuzione gratuita di piante e alberi - È con questi obiettivi che è ripartita la distribuzione gratuita di piante e alberi presso i vivai ... corrierecesenate.it

Vivai Battistini crea piante e fiori perfetti con la coltura in vitro - Il nuovo laboratorio di micropropagazione VitroLeaf by Battistini rappresenta un'eccellenza europea nel settore agricolo, con radici solide e uno sguardo al futuro. quotidiano.net

INNER WHEEL DAY A POLICORO: SOGNANDO LE RADICI DEL FUTURO https://www.policorotv.it/index.php/notizie/17796-inner-wheel-day-a-policoro-sognando-le-radici-del-futuro facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.