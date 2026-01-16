Rabiot riaccende il Milan Como steso dopo la paura Max resta in scia a Chivu

Il Milan si conferma in ottima forma, grazie anche alla crescita di Rabiot, che ha contribuito a una vittoria importante contro il Como. Dopo aver superato momenti di paura, i rossoneri restano in corsa per le prime posizioni, mantenendo il passo di Chivu e consolidando il proprio cammino con il 19esimo risultato utile consecutivo di Allegri. La classifica vede il Milan a -3 dall’Inter e +3 dal Conte, confermando il ruolo di antagonista principale in Serie A.

È il Milan l’anti-Inter: -3 (e +3 da Conte). Allegri si prende il 19esimo risultato utile di fila (12 vittorie, 7 pari): nessuno in Europa, come lui. E lo fa alla sua maniera: a denti stretti, a cuore caldo, a colpi di talento. "Anche l’Albacete ha battuto il Real Madrid", la frase sibillina di Fabregas nel pre-gara, in linea con quella della vigilia sul confronto con Max: "Non c’è paragone, è Champions contro D". La Champions, per i lariani, resta a -5. Ma al Sinigaglia, si è visto per lunghi tratti un Como in stile Real. Non basta. Lo sa bene quel Diavolo di Allegri: contro-rivoluzione, rispetto a Firenze tornano i titolarissimi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rabiot riaccende il Milan. Como steso dopo la paura. Max resta in scia a Chivu Leggi anche: Serie A, il Milan passa a Como e resta in scia dell’Inter: 3-1 con Maignan decisivo e doppietta di Rabiot Leggi anche: Il Como fa la partita, il Milan vince: Rabiot e Maignan rimettono Allegri nella scia dell’Inter Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Maignan para, Nkunku e Rabiot segnano: il Milan soffre ma vince 3-1 a Como; Kaká riaccende il Brasile con un rigore per la Nazionale: rimonta epica contro il Qatar nella Kings World Cup Nations 2026; Benevento, maltratta la madre da anni: anziana si chiudeva in bagno per salvarsi; Rabiot riaccende il Milan. Como steso dopo la paura. Max resta in scia a Chivu. Rabiot riaccende il Milan. Como steso dopo la paura. Max resta in scia a Chivu - Lariani avanti con Kempf, poi Nkunku e la doppietta di Adrien ribaltano tutto. sport.quotidiano.net

Moviola Como-Milan, altro che proteste: il fallo su Rabiot è sempre rigore - Fra le (poche) sbavature di Guida, un fallo di Nico Paz su Leao, il sinistro colpisce la gamba destra del portoghese, era fuori area, dunque fuori dai radar di Lissone, ma bisognava dare la punizione. corrieredellosport.it

Como-Milan 1-3, gol e highlights: la decidono Nkunku e una doppietta di Rabiot - Il Milan ha registrato al massimo una sconfitta dopo 19 gare in una singola stagione di Serie A (11 vittorie, 7 pareggi, 1 sconfitta) solo per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo ... sport.sky.it

