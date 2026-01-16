Rabiot post Como | Non era scontato vincere | -3 dall’Inter? Ci…

Dopo la vittoria contro il Como, Rabiot ha commentato la sfida, sottolineando che non era scontato conquistare i tre punti, soprattutto considerando il distacco di -3 punti dall’Inter. Il Milan si conferma così come una delle principali concorrenti nella corsa allo Scudetto, rafforzando le proprie possibilità con una prestazione importante in trasferta. La stagione si fa più intensa e ogni risultato conta nella lotta ai vertici della classifica.

Rabiot. Il Milan si conferma una delle principali antagoniste dell’ Inter nella corsa allo Scudetto grazie alla vittoria ottenuta in trasferta contro il Como. La squadra rossonera ha avuto la meglio sui padroni di casa grazie a una doppietta di Adrien Rabiot, autore di una prestazione decisiva che ha permesso al Diavolo di consolidare il proprio distacco dalla vetta della classifica. Il centrocampista francese ha commentato a Sportmediaset il successo e l’attuale situazione in classifica: “ Il -3 in classifica? Ci fa piacere e ci dà fiducia, rimaniamo attaccati. Dobbiamo continuare così “, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

