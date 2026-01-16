Questo è Papà presentazione al Parlamento Europeo di Bruxelles

Il Parlamento Europeo di Bruxelles ospiterà la presentazione ufficiale del libro “Questo è papà”. Un’occasione per condividere riflessioni e storie che celebrano il ruolo paterno, sottolineando l’importanza dei valori familiari nel contesto europeo. L’evento si propone come un momento di dialogo e confronto, mettendo in luce il significato della figura paterna nella società contemporanea.

Sarà il Parlamento Europeo a fare da cornice alla presentazione ufficiale del nuovo libro “Questo è papà. La figura genitoriale descritta dagli occhi di un bambino”, scritto e promosso dal Presidente del Movimento Centralità Familiare e Ambasciatore dell’uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari Davide Vinciprova. Un evento di forte valore simbolico e culturale, che precede la distribuzione dell’opera in numerosi Paesi europei come Portogallo, Spagna, Inghilterra, Francia, Belgio, Olanda, Danimarca, Germania, Liechtenstein, Austria, Svizzera, Grecia, Malta, Cipro. Il volume, pronto per la distribuzione in Giappone e negli Stati Uniti, propone una riflessione profonda e delicata sulla figura genitoriale, osservata attraverso lo sguardo autentico e privo di filtri di un bambino. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

