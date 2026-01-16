Querele dopo le inchieste scottanti condanna per la giornalista | multa di 600 euro
A Lecce si conclude con una condanna per la giornalista Marilù Mastrogiovanni, che dovrà pagare una multa di 600 euro. La sentenza riguarda due procedimenti per diffamazione, legati alle querele presentate da ex amministratori del Comune di Casarano, tra cui l’ex sindaco Gianni Stefàno. La vicenda si inserisce nel contesto di inchieste giornalistiche di grande rilievo, che hanno attirato l’attenzione sull’equilibrio tra libertà di stampa e tutela
