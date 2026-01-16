Il caso di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco, torna al centro dell’attenzione con la scoperta di un video registrato la sera prima del delitto. Questa nuova evidenza potrebbe offrire spunti utili per comprendere meglio le dinamiche e le motivazioni dietro l’accaduto, aprendo nuove prospettive nell’indagine e nel dibattito pubblico.

Il caso di Garlasco torna a scuotere l’opinione pubblica con una rivelazione che potrebbe riscrivere il movente del delitto. Una nuova consulenza informatica, commissionata con determinazione dalla famiglia Poggi, punta a smantellare le recenti indiscrezioni e a blindare la colpevolezza di Alberto Stasi. Gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna sono stati categorici nel diffondere i risultati di questo approfondimento tecnico: «la sera prima di essere uccisa, Chiara Poggi aveva fatto accesso proprio alla cartella del Pc di Stasi in cui erano stati catalogati, per genere, i numerosi file pornografici già esaminati all’epoca». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Quei video, la sera prima del delitto”. Chiara Poggi, il gesto prima del massacro

Leggi anche: Garlasco, «Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto»: le nuove analisi della famiglia della vittima (che smentiscono Sempio)

Leggi anche: «Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto», la nuova analisi della famiglia della vittima: l’ultimo attacco ad Alberto Stasi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

VIDEO | Terremoto in Romagna, la prima scossa fa agitare le anatre (lo svela la webcam); “Senza più pelle né capelli, quei ragazzi erano ancora vivi ma sembravano scheletri”; YouTube blocca gli Short ai minori, arrivano timer e controlli; Annabella Martinelli, continuano (senza esito) le ricerche della studentessa 22enne scomparsa: in campo droni, elicotteri e unità....

Garlasco, video intimi sul pc di Chiara Poggi al centro delle nuove indagini - Ore 14 Sera 08/01/26

ed è uno di quei giocatori che dà il suo massimo ogni sera. Qualunque possa essere x.com

Il grinch é uno di quei film che ti fa tornare al 24 dicembre sera quando prepari la cena di Natale prima di Una Poltrona per Due… #fblifestyle - facebook.com facebook