La Camera di Commercio ha stanziato quattro milioni di euro per il 2026, destinati a sostenere l’economia locale. Le iniziative puntano alla crescita, alla sostenibilità e all’innovazione digitale, con particolare attenzione alle giovani generazioni e all’internazionalizzazione delle imprese. Questo piano mira a favorire uno sviluppo duraturo, equilibrato e in linea con le esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Quattro milioni di euro a sostegno dell’economia locale per il 2026 dalla Camera di commercio. Misure che guardano alla crescita e ad uno sviluppo duraturo e sostenibile, nel nome delle giovani generazioni, dell’ innovazione digitale e dell’ internazionalizzazione delle imprese. Una delle priorità strategiche è, infatti, il Piano straordinario per i giovani, per il quale la Camera di commercio ha stanziato 1 milione e mezzo per il triennio 2024-2026 (500mila nel 2026), programma che vede l’attivazione di numerosi bandi a sostegno dell’occupazione giovanile (contributi alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato, 121 quelle generate quest’anno tra gli under 35, e la trasmissione d’impresa), della nascita e lo sviluppo di nuove imprese giovanili, e il nuovo progetto, in arrivo nei prossimi mesi, per attrarre giovani nelle province di Ferrara e Ravenna sostenendo il trasferimento stabile a seguito di nuovo contratto di lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quattro milioni di investimenti. Giovani, crescita e sostenibilità. Il piano della Camera di Commercio

Leggi anche: Acinque lancia il piano da 657 milioni: investimenti (e utili) record per teleriscaldamento e sostenibilità

Leggi anche: Dalla Camera di commercio 4 milioni per le imprese: interventi a favore di giovani, export e innovazione

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Quattro milioni di investimenti. Giovani, crescita e sostenibilità. Il piano della Camera di Commercio; Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up; Imprese, lo sviluppo passa da università e turismo: investimenti per 4 milioni di euro; Immobiliare, in Italia investimenti 2025 a quota 12,4 miliardi.

Bilancio di Coldiretti Sardegna in quattro tappe - Milioni di euro impantanati e lontani dalle aziende, in particolare dai giovani agricoltori, che dovrebbero rappresentare il futuro del comparto. alguer.it