Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi 16 gennaio 2026

Quarto Grado torna questa sera, venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 21:20 su Rete 4. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero offre approfondimenti su casi di attualità e cronaca. In questa puntata, verranno analizzate le ultime notizie e gli sviluppi più recenti, offrendo un’informazione accurata e puntuale. Ecco le anticipazioni e gli ospiti previsti per questa edizione.

Al centro del programma, Garlasco, i computer di Chiara Poggi e di Alberto Stasi potrebbero diventare testimoni silenziosi ma fondamentali e potrebbero rivelare cosa sia successo la sera prima della morte della ragazza.

