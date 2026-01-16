Quartiere Satellite Tenta di fuggire pusher arrestato

Nel quartiere Satellite, i carabinieri hanno arrestato un uomo tentato di fuggire durante un controllo. Il soggetto, trovato in possesso di droga e denaro contante, è stato fermato e accusato di detenzione a fini di spaccio. L’intervento si inserisce in un’azione mirata a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

I carabinieri lo fermano per un controllo, lui cerca di darsi alla fuga, ma viene immediatamentec riacciuffato: droga e denaro contante addosso, arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato compiuto dai carabinieri di Pioltello, l’arrestato è un cittadino magrebino di 25 anni. La movimentata sequenza ha avuto luogo l’altro pomeriggio in via Mozart. I militari, impegnati in un routinario servizio di controllo nel quartiere Satellite, hanno fermato l’uomo per strada. Durante il controllo dei documenti il tentativo di fuga a piedi, inutile: dopo un breve inseguimento, il 25 enne è stato raggiunto dai militari e bloccato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quartiere Satellite. Tenta di fuggire pusher arrestato Leggi anche: Tenta di fuggire con la droga in tasca, pusher 20enne arrestato in via Capo Passero Leggi anche: Rientrato in Italia illegalmente, tenta di fuggire su un'auto rubata: arrestato La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Quartiere Satellite. Tenta di fuggire pusher arrestato. Nel lontano 22/12/2021 con protocollo n. 0054208 segnalavo al Comune di Giarre la pericolosità della torre presente nel quartiere satellite. facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.