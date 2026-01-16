Quante intese non solo sullo spazio tra Meloni e Takaichi

Giorgia Meloni e Takaichi condividono un obiettivo comune: lavorare con impegno e dedizione per il bene dei loro paesi. La parola giapponese “ganbaru” racchiude questa volontà di fare del proprio meglio, riflettendo un approccio che va oltre lo spazio e le differenze culturali. Entrambe le leader dimostrano come, nonostante le distanze, sia possibile trovare un terreno comune basato sulla volontà di attuare politiche efficaci e concrete.

Fare oltre il proprio meglio, in giapponese, si ritrova nella parola "ganbaru". Così come con "meraki", concetto greco relativo allo sforzo e all'impegno, anche in Giappone Giorgia Meloni pesca nella tradizione locale per raccontare come due nazioni e due leader trovano un terreno comune fatto essenzialmente di voglia di mettere in pratica politiche utili. Da un lato Meloni punta verso il rafforzamento del concetto di "Italia globale" che investe evidentemente su un quadrante altamente strategico come l'Idopacifico. Dall'altro l'empatia di sorrisi, intese e strette di mano fra Giorgia Meloni e Sanae Takaichi, che molto hanno in comune.

