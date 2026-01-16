Quando parte Sofia Goggia nella discesa di Tarvisio 2026 | orario n di pettorale tv

Sofia Goggia prenderà il via nella discesa libera di Tarvisio 2026, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara si svolgerà nel fine settimana, con orario e numero di pettorale ancora da comunicare. La prova si terrà sulla pista friulana, che torna nel circuito internazionale dopo quindici anni, offrendo un'importante occasione per gli appassionati di seguire l’atleta italiana in competizione.

Sofia Goggia sarà il punto di riferimento dell’Italia nella discesa libera femminile di Tarvisio, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: dopo le due prove cronometrate sulla pista friulana, che torna nel massimo circuito internazionale itinerante dopo quindici anni di assenza, si entra nel vivo del fine settimana sulle nevi italiane. Si preannuncia grande spettacolo su una pista esigente e che metterà a dura prova tutte le atlete, dove portare fino in fondo la velocità sarà davvero determinate. L’appuntamento è per sabato 17 gennaio alle ore 10.45. Sofia Goggia si presenterà al cancelletto di partenza con il pettorale numero 10 e dunque scatterà alle ore 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

