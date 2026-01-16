Quando lo sci alpino oggi in tv | orari superG Wengen e prova discesa Tarvisio startlist streaming

Ecco le informazioni sugli eventi di sci alpino in programma oggi in TV: orari del superG di Wengen e della prova di discesa a Tarvisio, startlist e modalità di streaming. Il calendario della stagione prosegue senza interruzioni, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire le competizioni del Circo Bianco in modo semplice e accessibile.

Il calendario non conosce soste e concede agli appassionati la costante possibilità di poter godere dello spettacolo offerto dal grande Circo Bianco. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in pista per proporre il SuperG maschile di Wengen, partenza prevista alle 12:30, e la seconda prova cronometrata della discesa libera di Tarvisio, il via è previsto alle 11:00. LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE ALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI WENGEN DALLE 12.30 La leggendaria Lauberhorn inaugura il trittico di gare in programma con il quinto appuntamento stagionale di una disciplina nella quale Marco Odermatt guida la classifica con 275 punti davanti a Kriechmayr, Haaser e Schwarz, vincitore dell’ultima gara disputata a Livigno lo scorso 27 dicembre. 🔗 Leggi su Oasport.it

