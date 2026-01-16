Quando la kora incontra gli archi | il concerto di ViolaContraKora al Pigneto

Giovedì 22 gennaio, al Pigneto, Pianeta Sonoro presenta ViolaContraKora, trio che unisce tradizioni musicali diverse attraverso un approccio contemporaneo. L’evento offre un’occasione per ascoltare un progetto che esplora i legami tra suoni antichi e modernità, creando un ponte tra epoche e culture. Un appuntamento dedicato a chi desidera scoprire una proposta musicale ricca di sfumature e autenticità.

Giovedì 22 gennaio Pianeta Sonoro ospita ViolaContraKora, trio che da anni porta avanti una ricerca musicale capace di intrecciare tradizioni lontane, racconto epico e linguaggi contemporanei. Il progetto mette in dialogo la kora, strumento simbolo dei griot dell’Africa occidentale, con la viola e il contrabbasso della tradizione classica occidentale, dando vita a un incontro sonoro originale e profondamente evocativo. Il concerto prende ispirazione dal momento simbolico del sorgere del sole, passaggio tra notte e giorno che in molte culture rappresenta un tempo sacro, di rivelazione e trasformazione. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

