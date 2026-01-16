Quando il biathlon oggi in tv Sprint femminile Ruhpolding 2026 | orario programma startlist streaming

Il biathlon oggi in tv offre la prima gara individuale femminile di Ruhpolding 2026, quinta tappa della Coppa del Mondo. Venerdì 16 gennaio si svolge questa competizione sulle nevi tedesche, con orario, programma, startlist e possibilità di streaming disponibili per gli appassionati. Un appuntamento importante per seguire le prestazioni delle atlete in un contesto di alto livello internazionale.

Oggi, venerdì 16 gennaio, la quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon a Ruhpolding (Germania), si animerà grazie alla prima gara individuale dell’appuntamento sulle nevi teutoniche. La 7.5 km Sprint femminile terrà banco in terra bavarese e la prova sui due poligoni promette spettacolo ed emozioni, considerando l’incertezza che la potrà caratterizzare. LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.30 In casa Italia fari puntati su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. La sappadina e l’altoatesina sono reduci da una brillante prestazione in staffetta, dopo aver rinunciato al precedente round del massimo circuito internazionale a Oberhof (Germania). 🔗 Leggi su Oasport.it

