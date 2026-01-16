Quando debuttano gli italiani agli Australian Open 2026? Certezza Paolini un dubbio per Sinner e Musetti

Gli Australian Open 2026 inizieranno con il primo turno nelle giornate di domenica 18, lunedì 19 e martedì 20 gennaio. Tra gli italiani confermati, Paolo Paolini ha già il suo debutto garantito, mentre per Jannik Sinner e Lorenzo Musetti l’esito è ancora incerto. La competizione si svolgerà nell’arco di tre giorni, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire le prime sfide dei tennisti italiani nel torneo.

Il primo turno degli Australian Open 2026 si disputerà in tre giornate: domenica 18, lunedì 19 e martedì 20 gennaio. L’avvio dello Slam è spalmato su 72 ore, onde evitare un calendario troppo congestionato e dare più respiro alla programmazione, che procederà poi sulle consuete coppie di giornate per ogni turno (mercoledì-giovedì per il secondo, venerdì-sabato per il terzo e via dicendo). I primi italiani che scenderanno in campo saranno Jasmine Paolini (contro Aliaksandra Sasnovich) e Flavio Cobolli (contro Arthur Fery) nella giornata di domenica, mentre Matteo Berrettini (contro Alex de Minaur) e Matteo Arnaldi (Andrey Rublev) debutteranno lunedì. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando debuttano gli italiani agli Australian Open 2026? Certezza Paolini, un dubbio per Sinner e Musetti Leggi anche: Australian Open 2026, entry list: 11 italiani iscritti con Sinner, Musetti, Cobolli, Berrettini e Jasmine Paolini Leggi anche: Australian Open 2026: i sorteggi per gli italiani, Sinner-Musetti possibile incrocio in semifinale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Quando debuttano gli italiani agli Australian Open 2026? Certezza Paolini, un dubbio per Sinner e Musetti - Il primo turno degli Australian Open 2026 si disputerà in tre giornate: domenica 18, lunedì 19 e martedì 20 gennaio. oasport.it Inizia Alcaraz, Sinner solo lunedì o martedì: quando debuttano big e italiani all'Australian Open - Si comincerà dalla parte alta del tabellone maschile, quella dello spagnolo, ma gli orari definitivi non sono stati ancora ufficializzati ... msn.com

Australian Open 2026 date e tabellone di Sinner e degli italiani - Gli Australian Open 2026 sono finalmente arrivati, con un tabellone che promette grandi emozioni al Melbourne Park con data di inizio il 18 gennaio e fine il 1° febbraio.

