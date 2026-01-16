Quando contadini e stalle non c’erano ancora qui si mangiavano gli squali | la storia dei ‘signori del mare’ in Oman

Prima dell’insediamento di contadini e allevatori, le comunità del cuore arido dell’Arabia meridionale si affidavano alla pesca degli squali. La storia dei ‘signori del mare’ in Oman rivela un passato di adattamento e coraggio, che ha segnato le origini di queste popolazioni in un ambiente difficile. Un viaggio nel tempo che mette in luce come l’uomo abbia saputo sfruttare le risorse marine in assenza di terre coltivabili.

Prima dei campi coltivati e delle stalle, insomma, prima dell'agricoltura e dell'allevamento, nel cuore arido dell'Arabia meridionale esistevano comunità capaci di una sorprendente audacia. Settemila anni fa, gruppi neolitici stanziati nell'attuale Oman non solo sopravvivevano in un ambiente ostile, ma facevano degli squali una risorsa chiave della loro dieta. D'accordo che la caccia è sempre stata un'attività pericolosa, ma quella a questi 'signori del mare' appare davvero come un'impresa sorprendente. Scopriamo di più.

