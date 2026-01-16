Qualificazioni mondiali l’Italia femminile il 3 marzo al Granillo contro la Svezia

Saranno Reggio Calabria e Vicenza le prime due tappe del cammino della Nazionale Femminile verso il Mondiale brasiliano del 2027. La squadra di Andrea Soncin, inserita nel Gruppo 1 della Lega A, inizierà la sua ricorsa alla decima edizione del torneo iridato sfidando martedì 3 marzo la Svezia allo stadio ‘Oreste Granillo’ (ore 18.15) e sabato 7 marzo la Danimarca allo stadio ‘Romeo Menti’. Un doppio esame scandinavo che potrebbe rivelarsi già decisivo per il discorso qualificazione, e per questo da superare a pieni voti, contando anche sul supporto dei tifosi. Per ottenere il pass diretto per il Mondiale - evitando le insidie dello spareggio - bisognerà infatti chiudere il girone al primo posto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

