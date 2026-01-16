Quali sono le tende da evitare in una casa trendy

Le tende contribuiscono all'atmosfera di ogni ambiente, ma alcune scelte possono compromettere l'estetica e la funzionalità. In una casa trendy, è importante evitare tende troppo ingombranti, con tessuti pesanti o dai colori troppo accesi, che possono appesantire lo spazio. Optare per soluzioni leggere e sobrie permette di valorizzare l'arredamento senza sovraccaricare l'ambiente. Ecco quali tende preferire e quali evitare per un risultato elegante e armonioso.

