Putin riesce a sabotare l’Europa perché corre più veloce dei suoi controlli

L’attuale strategia di Putin mira a destabilizzare l’Europa sfruttando tecnologie semplici e accessibili. Con un telefono, un portafoglio di criptovalute e alcune persone reclutate online, è possibile mettere in atto azioni di sabotaggio senza la necessità di grandi risorse o controlli complessi. Questa modalità di attacco evidenzia come le minacce digitali siano diventate più rapide e pervasive, richiedendo un’attenzione costante e strategie di difesa adeguate.

Per colpire l'Europa oggi basta un telefono, un wallet in criptovalute e una manciata di persone reclutate online. È questa la fotografia che emerge da un recente rapporto del Royal United Services Institute (Rusi), uno dei principali think tank britannici sulla sicurezza. Le operazioni di sabotaggio attribuite alla Russia come componenti delle campagne ibride lanciate contro l'Europa nel contesto dell'invasione dell'Ucraina sono triplicate nei Paesi della Nato dal 2022 al 2024. Il quadro che risulta dal rapporto è inquietante: campagne ibride condotte in forma di gig-economy, fatte di incarichi a basso costo, agenti usa-e-getta e pagamenti rapidi, difficili da tracciare.

