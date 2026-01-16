Puppa e Salotti in difesa dei comuni montani

Puppa e Salotti si impegnano nella difesa dei comuni montani della Garfagnana, contrastando una classificazione che rischia di penalizzarli. L’obiettivo è sottolineare il ruolo strategico della montagna per lo sviluppo economico, la coesione sociale e la sostenibilità ambientale della Toscana, contribuendo a tutelare territori di grande valore culturale e naturale.

GARFAGNANA Difendere i territori montani toscani da una classificazione ingiusta e penalizzante e ribadire il valore strategico della montagna per lo sviluppo, la coesione e la sostenibilità dell’intera Regione. Con questo obiettivo il Consiglio regionale della Toscana ha approvato mercoledì, a maggioranza, la mozione presentata dai gruppi di maggioranza in merito al DPCM sui criteri di classificazione dei comuni montani previsto dalla legge nazionale 131. Tra i firmatari e sostenitori dell’atto anche i consiglieri regionali della provincia di Lucca Mario Puppa e Vittorio Salotti, che hanno sottolineato la necessità di contrastare un’impostazione ritenuta fortemente penalizzante per la montagna toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Puppa e Salotti in difesa dei comuni montani Leggi anche: Comuni montani solo sopra i 600 metri. Rivolta dei sindaci del comuni montani: “Ci tolgono risorse” Leggi anche: Calderoli ci riprova con i tagli, ASMEL si schiera a difesa dei comuni montani Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Puppa e Salotti in difesa dei comuni montani; Comuni montani, il Consiglio regionale toscano dice no a criteri penalizzanti: approvata a maggioranza la mozione a difesa dei territori. Puppa e Salotti in difesa dei comuni montani - GARFAGNANA Difendere i territori montani toscani da una classificazione ingiusta e penalizzante e ribadire il valore strategico della montagna per ... lanazione.it

Regione, approvata mozione sui comuni montani: “Ribadire valore della montagna” - Il documento è stato presentato dai gruppi di maggioranza, tra cui i consiglieri della provincia di Lucca Mario Puppa e Vittorio Salotti ... noitv.it

All’Unione dei Comuni della Garfagnana confronto fra Regione e Comuni sulla Lucca-Aulla - Ci sarà l'assessore Filippo Boni con i consiglieri regionali Mario Puppa e Vittorio Salotti che hanno organizzato l'evento ... luccaindiretta.it

Regione, approvata mozione sui comuni montani: “Ribadire valore della montagna” Il documento è stato presentato dai gruppi di maggioranza, tra cui i consiglieri della provincia di Lucca Mario Puppa e Vittorio Salotti... facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.