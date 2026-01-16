Pubblici dipendenti sotto tracciamento | il test del Trentino divide i lavoratori

In Trentino è in uso una nuova app di geolocalizzazione per i dipendenti pubblici, finalizzata a monitorare la posizione durante le missioni o fuori sede. Questa iniziativa fa parte delle strategie dell’amministrazione provinciale per migliorare l’efficienza e la trasparenza nell’ambito dell’agenda digitale. La misura ha suscitato discussioni tra i lavoratori, evidenziando le delicate questioni legate alla privacy e alla gestione delle risorse pubbliche.

È ufficialmente attiva in Trentino la nuova app di geolocalizzazione per i dipendenti pubblici, pensata per monitorare la posizione degli operatori quando si trovano fuori sede o in missione: un tassello importante nell'agenda digitale della Provincia autonoma di Trento. Secondo gli ideatori, servirà soprattutto per rendicontare rimborsi spesa e orari di lavoro, accelerare la pianificazione delle attività sul territorio e tagliare sprechi organizzativi. I vantaggi: trasparenza, efficienza e modernizzazione. L'introduzione di questa app, adottata nei dispositivi dei dipendenti della Comunità della Val di Cembra con l'ok della dirigente provinciale Giuliana Cristoforetti, nasce con l'obiettivo di digitalizzare processi storici e superare le timbrature manuali.

L'app che geolocalizza i dipendenti pubblici, in Trentino è già realtà: «Misura necessaria per i rimborsi spese» - La dirigente provinciale Giuliana Cristoforetti ha dato l’ok da parte di Piazza Dante al dispositivo per i dipendenti dell'ente della Comunità della Val di Cembra. msn.com

