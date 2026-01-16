Psicoterapeuta infantile compie atti sessuali con un paziente minore disabile | 36enne arrestato in flagranza

Un uomo di 36 anni di Seregno è stato arrestato in flagranza per aver compiuto atti sessuali su un minore disabile durante una seduta terapeutica. L’indagine, avviata dalle autorità, ha portato all’arresto nel rispetto delle procedure legali. Le autorità continuano a monitorare il caso, che solleva importanti questioni sulla tutela dei minori e sulla sicurezza nelle relazioni terapeutiche.

Un 36enne di Seregno (Monza) è stato arrestato perché accusato di atti sessuali ai danni di un paziente minorenne affetto da disabilità. I carabinieri lo hanno colto in flagranza durante una seduta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Atti sessuali con minorenne disabile, arrestato un medico di Meda

Leggi anche: Atti sessuali con minore: 60enne condannato a quattro anni di carcere.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Meda, arrestato psicoterapeuta infantile: le telecamere nascoste nello studio svelano atti sessuali con un giovane paziente disabile - La prima denuncia a carico del 36enne è arrivata dai genitori di un bambino che aveva notato comportamenti «strani» del professionista: da lì le microcamere e la scoperta dei carabinieri ... milano.corriere.it