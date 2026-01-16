Prove tecniche di formazione in vista del derby di domenica tra Gubbio e Perugia, in programma alle 14:30 allo stadio

GUBBIO Si scalda sempre di più l’atmosfera intorno al Gubbio, che domenica sarà in scena al "Curi" di Perugia (alle 14:30) per il terzo derby umbro del campionato. La sfida si presenta importante se non fondamentale per la classifica della squadra rossoblù e può risultare decisiva anche per la panchina di mister Di Carlo. Il tecnico ex Chievo, Spal e Ascoli potrebbe quindi tentare una nuova impostazione dal punto di vista tattico, passando dal 3-5-2 o 3-4-1-2 visto maggiormente finora a un probabile 4-3-3 o 4-3-1-2, anche in base ai giocatori disponibili. Un tema ricorrente in questa stagione per il Gubbio, che dopo la lunga pausa è potuto tornare ad allenarsi con un gruppo più nutrito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prove tecniche di formazione in vista del derby di domenica

Leggi anche: Infortunati Inter, in vista del derby possibili rientri importanti. Tutti gli aggiornamenti sulla rosa di Chivu in vista del derby della Madonnina

Leggi anche: Juve Torino, Spalletti non rinuncia al proprio centravanti. Le ultime sulle condizioni di Vlahovic in vista del derby della Mole, ecco come sta e la possibile scelte di formazione

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Prove tecniche di formazione in vista del derby di domenica; Pubblicato il bando per diventare accompagnatore di media montagna con abilitazione anche ai terreni innevati. Tutte le info; Cambiare vita: il nuovo corso per Accompagnatori di media montagna; A Cesena doppia proposta Ais Romagna: corsi sommelier primo livello e degustatore olio.

Prove tecniche di buona partenza. A Salerno il primo esame ufficiale - 2 a partire dalla trasferta in Coppa Italia Prove tecniche di formazione per lo Spezia di mister D’Angelo, in vista del primo match ... lanazione.it

Sun Transit in Capricorn 2026 | Jan 14 - Feb 13 | Vedic astrology predictions #astrology

Circum, prove tecniche per i nuovi treni: stop corse serali anche sulla Napoli-Sorrento. Ecco quando. Tutti i dettagli facebook

Europa e #Cina prove tecniche di disgelo sulle quattro ruote x.com