Prorogate le misure emergenziali antismog in provincia di Modena

Le misure emergenziali antismog in provincia di Modena sono state prorogate fino a lunedì 19 gennaio. La decisione, adottata da Arpae, si basa sulle previsioni di superamento del limite giornaliero delle PM10. La misura intende tutelare la qualità dell’aria e la salute pubblica, mantenendo attenzione alle condizioni atmosferiche che favoriscono l’accumulo di polveri sottili.

Proseguono fino a lunedì 19 gennaio, compreso, le misure emergenziali nella Provincia di Modena. Il prolungamento del provvedimento è stato deciso da Arpae sulla base delle previsioni di superamento del valore limite giornaliero delle PM10. Il raggiungimento del livello di allerta è segnalato con un bollino rosso nel bollettino emesso oggi da Arpae che decreta lo stato di allerta in tutte le provincie della Regione. Il bollettino è consultabile sul sito dell’agenzia (www.liberiamolaria.it). Nell'area interessata dalle restrizioni della circolazione, dalle 8.30 alle 18.30: divieto di cirolazione per i veicoli benzina Euro 0 (pre euro), Euro 1 e Euro 2, veicoli diesel Euro 0 (pre euro), Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 ed Euro 5, veicoli GPLbenzina o metanobenzina Euro 0 (pre euro), Euro 1 ed Euro 2, ciclomotori e motocicli Euro 0 (pre euro), Euro 1 ed Euro 2. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Smog, proseguono fino a venerdì 16 le misure emergenziali in provincia di Modena Leggi anche: Riattivate le misure emergenziali antismog per la concentrazione di Pm10 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Smog, bollino rosso su tutta l’Emilia-Romagna: scattano le misure emergenziali; Seconda allerta smog del 2026, misure emergenziali a Reggio, Modena, Ferrara e Bologna. Qualità dell’aria: scattano le misure antismog a Riccione e Rimini - Entrano in vigore da domani, giovedì 15 gennaio, a Rimini e Riccione, fino al successivo giorno di controllo compreso (previsto per venerdì 16 gennaio 2026) ... chiamamicitta.it

Polveri fini oltre la soglia, misure emergenziali antismog fino al 5 gennaio - A seguito dell'odierno bollettino Arpae di previsione e controllo, scattano a Piacenza - piacenzasera.it

Smog e Pm10, tutta l'Emilia-Romagna in bollino rosso: il nuovo bollettino di Arpae e le misure emergenziali da rispettare - Peggiora l'allarme smog che era già in corso per Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia allargandosi a tutta la regione. corrieredibologna.corriere.it

COSA È PREVISTO PER IL TERZO SETTORE NEL MILLEPROROGHE 2026 Prorogate al 31 dicembre 2026 le misure su Fondo di garanzia Pmi, assemblee online e istruttoria Lep. Il punto di Chiara Meoli - Cantiere terzo settore https://www.csvbrindisilecc - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.