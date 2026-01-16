Pronostico Betis-Villarreal | non le possono vincere tutte

Il match tra Betis e Villarreal, valido per la ventesima giornata della Liga, si svolgerà sabato. Una partita importante in cui entrambe le squadre cercano punti per mantenere o migliorare la posizione in classifica. Analizzando le formazioni e le recenti prestazioni, si può ipotizzare un risultato equilibrato, considerando che il Betis ha subito poche sconfitte in casa e il Villarreal cerca continuità fuori casa.

Betis-Villarreal è una gara della ventesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Solamente Atletico Madrid e Barcellona sono passate in questa stagione sul campo del Betis. Ma i punti dei padroni di casa sono sempre 29, a differenza dei 41 del Villarreal, terzo in classifica, una delle migliori squadre fino al momento della Liga. Un cammino magico quello degli uomini di Marcelino, decisamente al di sopra delle aspettative. E prima o poi un momento di flessione ci deve essere, per forza.

