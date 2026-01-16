Pronostico Betis-Villarreal | non le possono vincere tutte

Il match tra Betis e Villarreal, valido per la ventesima giornata della Liga, si svolgerà sabato. Una partita importante in cui entrambe le squadre cercano punti per mantenere o migliorare la posizione in classifica. Analizzando le formazioni e le recenti prestazioni, si può ipotizzare un risultato equilibrato, considerando che il Betis ha subito poche sconfitte in casa e il Villarreal cerca continuità fuori casa.

Betis-Villarreal è una gara della ventesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Solamente Atletico   Madrid e Barcellona sono passate in questa stagione sul campo del Betis. Ma i punti dei padroni di casa sono sempre 29, a differenza dei 41 del Villarreal, terzo in classifica, una delle migliori squadre fino al momento della Liga. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Un cammino magico quello degli uomini di Marcelino, decisamente al di sopra delle aspettative. E prima o poi un momento di flessione ci deve essere, per forza. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

