Il 17 gennaio alle 15:00 si disputano due incontri di rilievo in Serie B, con focus su Monza-Frosinone. Gara tra due delle squadre più in forma, con obiettivi di classifica ben definiti. Analizziamo le probabili formazioni e le possibili strategie per un match che potrebbe avere un peso importante nella corsa promozione. Un’occasione per osservare da vicino le sfide tra le prime della classe.

Serie B, turno scoppiettante in cadetteria con due big match che andranno in scena in contemporanea. Riflettori puntati su Monza-Frosinone: i ciociari sognano il colpaccio per andare in fuga. Turno potenzialmente esplosivo in cadetteria: sabato pomeriggio sono in programma due big match che riguardano i piani alti della classifica. Prima contro terza e seconda contro quinta, vale a dire Monza-Frosinone e Venezia-Catanzaro. Riflettori ovviamente puntati sul Brianteo, dove si contenderanno i tre punti due delle principali candidate alla promozione diretta. Se fino a qualche mese fa sembrava il Monza la squadra da battere, oggi i ciociari hanno preso il posto dei brianzoli: dopo 19 giornate il Frosinone di Massimiliano Alvini è in cima alla classifica con 4 punti di vantaggio sulla terzo posto, occupato proprio dagli uomini di Paolo Bianco. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Serie B 17 gennaio ore 15:00: due incroci d’alta classifica

