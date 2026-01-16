Pronostici di oggi 16 gennaio | gli anticipi dei principali campionati europei
Ecco i pronostici di oggi, 16 gennaio, per gli anticipi dei principali campionati europei. In questa giornata, analizzeremo le partite di Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e Bundesliga, offrendo uno sguardo obiettivo sulle sfide in programma. Un approfondimento utile per chi desidera conoscere le previsioni e le principali tendenze del calcio internazionale di oggi.
Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 16 gennaio. Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1, Bundesliga, 2. Bundesliga e Primeira Liga nel programma degli anticipi della settimana che precede il ritorno delle coppe europee. Riportiamo il solito link per la comparazione quote delle partite del giorno. Di seguito una mappa degli articoli dedicati. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Pronostici Pisa-Atalanta: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 16.01.2026 Serie A; Pronostici Sampdoria-Virtus Entella: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 16.01.2026 Serie B; Paris Saint Germain-Lille (venerdì 16 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici; Pronostici 16 gennaio 2026.
