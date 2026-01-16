Programma squadre girone TV dettagli in live streaming mentre le squadre inseguono il Super Bowl LX
Gli spareggi della NFL 2026 sono iniziati con il turno Wild-card, segnando l’inizio della corsa al Super Bowl LX. Le squadre partecipanti si sfidano in partite trasmesse in live streaming e su TV, con dettagli sui programmi e i gironi disponibili online. Segui gli aggiornamenti per conoscere le squadre in corsa e i risultati delle partite, mentre si avvicina l’appuntamento finale di questa stagione.
2026-01-16 00:28:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Gli spareggi della NFL 2026 sono iniziati con il round Wild-card all’inizio di gennaio nella corsa per succedere ai Philadelphia Eagles come vincitori del Super Bowl. C’è stato ampio intrattenimento nella fase iniziale, che prevedeva le vittorie dei Los Angeles Rams, dei Chicago Bears e dei Buffalo Bills. Anche i San Francisco 49ers, i New England Patriots e gli Houston Texans avanzarono verso il Super Bowl LX. Ecco gli ultimi risultati e il programma per il girone dei playoff NFL 2026, incluso come guardarlo in TV e in live streaming. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche: NFL, programma Divisional Round fino al Super Bowl: come seguire i match in tv o streaming
Leggi anche: NFL, scattano i Play-offs! Come seguire i match in tv e streaming, il programma completo fino al Super Bowl
Titolo Campione d’Italia 2025/2026, il calendario e il regolamento; Coppa d'Africa, la finale sarà Marocco-Senegal: calendario e tabellone; Dalla Serie D girone H alla Terza Categoria: il programma delle gare in diretta TV e in streaming di oggi; Europei pallanuoto 2026: il calendario delle partite dell’Italia. Orari, tv, programma, streaming.
Fenerbahce-Novara oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming - Nel girone B di Champions League la giornata propone uno degli appuntamenti più significativi dell’intera fase a gironi: al Burhan Felek Voleybol Salonu ... oasport.it
Dove vedere in tv la Superlega di volley 2026 oggi: orari partite 11 gennaio, programma, streaming - La 15ª giornata della Superlega maschile, quarta tappa del girone di ritorno, si affaccia come un passaggio decisivo dell’intera regular season, uno di ... oasport.it
Serie C, Juventus Next Gen-Ascoli streaming gratis: la diretta tv live - Ascoli in streaming gratis: su Sisal per seguire la diretta tv live della sfida ... msn.com
PROGRAMMA GARE Gli impegni delle nostre squadre per il fine settimana del 17-18 Gennaio Le squadre non menzionate hanno ancora il campionato fermo per la sosta natalizia. In copertina: @ari.bi__ / @_jacopo_ferrari_ / @alessiopetrolini Foto di @ facebook
#Cagliari, operazioni di manutenzione delle squadre di #Abbanoa in programma oggi in via Logudoro, via Noto, via Piccioni, via San Giacomo e via Foscolo, a #Monserrato in via Capo D'Orso e via San Gottardo, a #Decimoputzu in via Villacidro e a #DomusD x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.