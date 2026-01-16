Programma squadre girone TV dettagli in live streaming mentre le squadre inseguono il Super Bowl LX

Gli spareggi della NFL 2026 sono iniziati con il turno Wild-card, segnando l’inizio della corsa al Super Bowl LX. Le squadre partecipanti si sfidano in partite trasmesse in live streaming e su TV, con dettagli sui programmi e i gironi disponibili online. Segui gli aggiornamenti per conoscere le squadre in corsa e i risultati delle partite, mentre si avvicina l’appuntamento finale di questa stagione.

2026-01-16 00:28:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Gli spareggi della NFL 2026 sono iniziati con il round Wild-card all’inizio di gennaio nella corsa per succedere ai Philadelphia Eagles come vincitori del Super Bowl. C’è stato ampio intrattenimento nella fase iniziale, che prevedeva le vittorie dei Los Angeles Rams, dei Chicago Bears e dei Buffalo Bills. Anche i San Francisco 49ers, i New England Patriots e gli Houston Texans avanzarono verso il Super Bowl LX. Ecco gli ultimi risultati e il programma per il girone dei playoff NFL 2026, incluso come guardarlo in TV e in live streaming. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

