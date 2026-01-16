Professionista accoltellato finisce in ospedale indaga la Squadra Mobile
La Squadra Mobile di Caserta sta indagando sul ferimento di un uomo di 57 anni, residente nel capoluogo, trasportato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano con ferite da arma da taglio. Le autorità stanno accertando le dinamiche dell’incidente e l’identità dell’autore, per chiarire le circostanze di un episodio che ha coinvolto un professionista locale.
Indaga la squadra mobile di Caserta sul ferimento di un uomo, un professionista di 57 anni residente nel Capoluogo, giunto al Sant'Anna e San Sebastiano con ferite compatibili con quelle inflitte da un'arma da taglio. La vittima è arrivata in pronto soccorso in codice rosso. I medici del. 🔗 Leggi su Casertanews.it
