Professionista accoltellato finisce in ospedale indaga la Squadra Mobile

La Squadra Mobile di Caserta sta indagando sul ferimento di un uomo di 57 anni, residente nel capoluogo, trasportato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano con ferite da arma da taglio. Le autorità stanno accertando le dinamiche dell’incidente e l’identità dell’autore, per chiarire le circostanze di un episodio che ha coinvolto un professionista locale.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.