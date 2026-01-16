Si è concluso con una condanna e due assoluzioni il processo di primo grado presso la Corte d’Assise dell’Aquila, che vedeva imputati tre cittadini palestinesi accusati di associazione con finalità di terrorismo. La sentenza riflette l’esito di un procedimento giudiziario complesso, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti. La vicenda evidenzia l’importanza di un’adeguata valutazione delle prove e del diritto alla difesa in ambito penale.

Una condanna e due assoluzioni. Così si è concluso il processo di primo grado celebrato dinanzi alla Corte d’Assise dell’Aquila a carico di tre cittadini palestinesi accusati di associazione con finalità di terrorismo. Un procedimento che sin dall’inizio ha sollevato questioni giuridiche alquanto complesse, specialmente sulla qualificazione dei fatti contestati che, a detta della difesa, sarebbero risultati oscillanti tra il terrorismo internazionale e azioni inserite in un più ampio contesto di conflitto armato. La sentenza, però, è giunta ed è stata emessa nel primo pomeriggio condannando a 5 anni e 6 mesi Anan Yaeesh, ed assolvendo Ali Irar e Mansour Doghmosh in quanto il fatto non sussiste. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Processo a tre palestinesi, una condanna e due assoluzioni: i ProPal in protesta

Leggi anche: A processo per un trullo con piscina, la sentenza: due assoluzioni

Leggi anche: Assalto al pullman del Benevento: quattro assoluzioni e una condanna

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Anan, l’Italia processa la resistenza palestinese; Palestinesi a processo, attesa per domani la sentenza all'Aquila; Greta Veresani Archivi.

L’Aquila: processo ai palestinesi, c’è la sentenza - A L'Aquila, in Corte d’Assise, si è chiuso il processo ai tre palestinesi accusati di associazione con finalità di terrorismo ... rete8.it