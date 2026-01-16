Problemi con il social X la piattaforma di Musk funziona a singhiozzo in tutto il mondo
Il social X, ex Twitter, di Elon Musk, ha riscontrato problemi di funzionamento a livello globale a partire dalle 16 di venerdì 16 gennaio. La piattaforma sembra operare a singhiozzo, causando disagi agli utenti in diverse parti del mondo. Questo episodio si aggiunge alle recenti difficoltà tecniche che hanno interessato il servizio, evidenziando le sfide legate alla stabilità della piattaforma.
Il social X, ex Twitter, di Elon Musk, ha smesso di funzionare intorno alle 16 ora italiana di venerdì 16 gennaio. La piattaforma funziona a singhiozzo e presenta malfunzionamenti diffusi che impediscono agli utenti di accedere al sito e all’app, di scorrere il e di pubblicare contenuti. Al momento, ha problemi sia nella sua versione desktop da browser né dalle varie app Android e iPhone. Secondo i dati di DownDetector, in Italia le segnalazioni hanno superato le 3.000 unità, mentre negli Stati Uniti, scrive il Corriere, gli utenti che hanno riportato problemi hanno raggiunto rapidamente quota 80mila, con numeri in costante aggiornamento. 🔗 Leggi su Open.online
