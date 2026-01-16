Privacy a sinistra scatta l’operazione sciacallaggio FdI | hanno la memoria corta il garante è cosa loro

Le recenti operazioni presso la sede del Garante della privacy hanno suscitato diverse reazioni politiche. Le accuse e le indagini, legate a inchieste giornalistiche e a procedimenti giudiziari, hanno acceso un dibattito sulla gestione e l’indipendenza dell’Autorità. È importante analizzare i fatti con attenzione, mantenendo un approccio obiettivo e basato sui principi di trasparenza e rispetto delle istituzioni.

C'era da aspettarselo. E così è stato. Le sinistre cavalcano a mo' di spot elettorale la maxi perquisizione nella sede del Garante della privacy in seguito alle inchieste di Report e al fascicolo della Procura di Roma che vede indagato il presidente dell'Autorità, Pasquale Stanzione e gli altri membri. Da quelle parti, 5Stelle in prima linea, dopo l'assist dell'amico e compagno Sigfrido Ranucci, è scattata l'operazione anti-governo. Invece di aspettare che le indagini facciano il loro corso, come sarebbe auspicabile, vanno all'attacco di Fratelli d'Italia, del "silenzio vergognoso" del partito della premier che dovrebbe "porre fine a questa pagina ingloriosa per le istituzioni italiane" (parola del grillino Dario Carotenuto). Perché nel 2020 il Pd ha scelto Pasquale Stanzione come Commissario e poi Garante della Privacy Per competenza, per appartenenza, per le pubblicazioni Niente di tutto ciò. E' stato scelto per anzianità. Mi spiego. I Commissari Privacy vengono eletti da x.com Garante Privacy: "Non abbattiamo le autorità indipendenti", "Non è più indipendente" Botta e risposta tra Italo Bocchino e Nello Trocchia - facebook.com facebook

