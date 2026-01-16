Prime Video svela la prima immagine della nuova serie live-action

Prime Video ha pubblicato la prima immagine ufficiale della nuova serie live-action dedicata a Tomb Raider. Nella foto, Sophie Turner interpreta Lara Croft, protagonista dell’attesa produzione. La serie promette di esplorare nuove avventure dell’iconica archeologa, offrendo ai fan un’anteprima delle atmosfere e dei personaggi che caratterizzeranno questa rivisitazione. Restano ancora da scoprire i dettagli sulla data di uscita e sullo sviluppo della trama.

P rime Video ha finalmente mostrato la prima foto della nuova serie live-action di Tomb Raider, con Sophie Turner nei panni dell’iconica archeologa e avventuriera Lara Croft. Un’icona dei videogiochi che torna sullo schermo pronta a conquistare una nuova generazione di fan. Serie tv e film: i più belli su Netflix a gennaio 2026. guarda le foto Una nuova Lara Croft per la Gen Z. Sophie Turner, già celebre per il ruolo di Sansa Stark in Game of Thrones, interpreterà Lara Croft, ruolo reso famoso sul grande schermo da Angelina Jolie e Alicia Vikander. L’attrice porta con sé un mix di intensità emotiva e forza fisica, qualità perfette per incarnare la celebre eroina dei videogiochi. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Prime Video svela la prima immagine della nuova serie live-action Leggi anche: “Postcards from Italy”, Prime Video svela il cast della nuova serie italiana Leggi anche: Dove Cameron ritratta nelle prime foto della serie 56 Days, di cui Prime Video svela la data di uscita Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Tomb Raider - Prime Video svela la prima immagine di una combattiva Sophie Turner nei panni di Lara Croft; Alba Parietti, un video svela il suo debutto su Prime Video: cosa farà (in abito da sera); Sophie Turner è la nuova Lara Croft: eccola nella serie Tomb Raider su Prime Video; Prime Video rivela la prima immagine di Sophie Turner come Lara Croft in Tomb Raider. Tomb Raider, Sophie Turner combattiva su Amazon Prime Video: svelato il personaggio nell'attesa serie - Sono ufficialmente iniziate le riprese della serie che vede la bella Sophie Turner nei panni dell’incredibile Lara Croft: svelate le prime foto dal set. libero.it

Sophie Turner è la nuova Lara Croft: eccola nella serie Tomb Raider su Prime Video - Semple nel ruolo di Zip, storico alleato di Lara e geniale supporto tecnologico, mentre Jason Isaacs interpreta Atlas DeMornay, lo zio della protagonista. msn.com

Lara Croft è tornata: Prime Video svela il primo sguardo a Sophie Turner ed è già iconica - Il primo sguardo a Sophie Turner nei panni di Lara Croft è realtà, ed è tutto ciò che i fan speravano di vedere. vgmag.it

ALFONSO SIGNORINI: LA NOTTE FATALE!? #fabriziocorona #signorini #grandefratellovip

#TIMVISION: #TIM svela la data di lancio delle prime promo con #HBO Max incluso #HBOMax #streaming x.com

Tomb Raider | Prime Video svela la prima immagine di una combattiva Sophie Turner nei panni di Lara Croft nella nuova serie Tomb Raider è tratta dall'iconica serie di videogiochi, che segue le avventure della famosa archeologa Lara Croft. La serie vede Tur facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.