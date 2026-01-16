Prime Video resta di poco davanti a Netflix nello streaming in Italia a fine 2025
A fine 2025, Prime Video si conferma leggermente in testa rispetto a Netflix nel mercato dello streaming in Italia. Nonostante la competitività del settore, la piattaforma di Amazon riesce a mantenere una posizione di rilievo, riflettendo le dinamiche in evoluzione del panorama audiovisivo nazionale. Entrambi i servizi continuano a rappresentare scelte principali per gli utenti italiani, in un contesto di crescente offerta e diversificazione dei contenuti.
Prime Video chiude il 2025 mantenendo un vantaggio minimo ma significativo su Netflix nel mercato dello streaming italiano. Secondo i dati di JustWatch, la piattaforma di Amazon resta in testa per quota di mercato, seppur con un distacco di un solo punto percentuale. Il quadro restituisce un settore altamente competitivo, con equilibri sempre più sottili. Il sorpasso maturato nel corso dell’anno non è stato episodico, ma si è consolidato. Allo stesso tempo, emergono segnali di crescita per diversi operatori, con il risultato che si pone come una fotografia dinamica dello streaming in Italia a fine 2025. 🔗 Leggi su Game-experience.it
