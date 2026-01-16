Primal 3 arriva su HBO Max Italia | il nuovo canale streaming riporta la saga di Genndy Tartakovsky

Primal 3 debutta su HBO Max Italia, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire nuovamente le avventure di Spear. La terza stagione della serie di Genndy Tartakovsky, apprezzata per la sua narrazione e stile, è ora disponibile sul nuovo canale streaming. Un’occasione per i fan di approfondire questa produzione acclamata, che ha riscosso consenso sia di critica che di pubblico.

La terza stagione di Primal di Genndy Tartakovsky è finalmente disponibile sul nuovo HBO Max Italia, portando con sé il ritorno di Spear e uno dei titoli più acclamati di Adult Swim. Il debutto del nuovo HBO Max in Italia ha portato con sé una serie di titoli attesi, ma uno spicca per ferocia e poesia visiva: Primal e la sua terza stagione. E per chi aveva salutato Spear alla fine della stagione 2. preparatevi, perché Tartakovsky ha in serbo per voi una stagione ancora più brutale, mistica e "primordiale". Primal arriva sul nuovo HBO Max Italia L'operazione di rebranding che ha portato HBO Max sul mercato italiano si è accompagnata a una selezione di titoli di punta, tra cui figura la Stagione 3 di Primal, oggi visibile in streaming in versione . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

