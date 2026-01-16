Domani il Pioppo Futsal disputa la sua prima partita casalinga del 2026 al Pala Don Bosco, affrontando l’Isola C5. Guarino evidenzia l’importanza della sfida per mantenere una buona posizione in classifica e avvicinarsi alla zona play-off. La partita rappresenta un momento chiave per il percorso della squadra, che mira a consolidare i punti ottenuti finora.

Sabato pomeriggio il Pioppo Futsal tornerà al Pala Don Bosco di Palermo per la prima partita casalinga del 2026, a far visita ai gialloverdi i biancoazzurri dell’Isola C5 in occasione della 16ª giornata del Campionato di Serie C1. Dopo il successo maturato la scorsa settimana nella trasferta di San Cataldo il Pioppo Futsal deve affrontare un altro avversario ben organizzato che sta disputando davvero un’ottima stagione. I biancoazzurri difatti vantano 29 punti, maturati con 9 vittorie e 2 pareggi ed attualmente occupano la quarta posizione in piena zona play-off; mentre i gialloverdi si trovano in sesta posizione, 4 punti dietro agli ospiti, con 7 vittorie e 4 pareggi. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Prima partita casalinga del 2026 per il Pioppo Futsal, domani arriva l’Isola C5 al Pala Don Bosco

Prima partita casalinga del 2026 per il Pioppo Futsal, domani arriva l’Isola C5 al Pala Don Bosco Domani il Pioppo Futsal debutta nel 2026 in casa contro l’Isola C5, al Pala Don Bosco.

