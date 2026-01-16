Prima pagina Tuttosport | Rabiot e Allegri braccano l’Inter

Nella prima pagina di Tuttosport di oggi, venerdì 16 gennaio 2026, si approfondiscono le ultime novità sul mercato e le strategie delle squadre. In particolare, si evidenzia l’interesse di Rabiot e Allegri nel seguire con attenzione le mosse dell’Inter. La rassegna include aggiornamenti su Milan e altre notizie rilevanti per il calcio italiano, offrendo un quadro chiaro e aggiornato delle dinamiche attuali.

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 16 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina di 'Tuttosport' apre con il mercato: Juventus il dopo Vlahovic è Mateta. Rabiot e Allegri braccano l'Inter. Il Milan vince in rimonta a Como. Bologna olé tris al Verona. Inter-Pio fino al 2031. Torino preso Obrador. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Tuttosport: “Rabiot e Allegri braccano l’Inter” Leggi anche: Prima pagina Tuttosport: “Milan, Napoli-Allegri, che bufera!” Leggi anche: Prima pagina Tuttosport, Allegri: “Milan quarto? Non mi basta” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Pagina 3 | Fabregas e il paragone con Allegri: “Champions contro D”. E svela un retroscena su Modric; Pagelle Fiorentina-Milan: Brescianini, debutto che convince. Fullkrug generoso, Kean e Allegri...; Rabiot gigante, Maignan eroe: il Milan rimonta il Como e non molla l'Inter; Como-Milan, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le ultime sulle formazioni. Tuttosport in prima pagina sul Milan: "Rabiot e Allegri braccano l'Inter!" - All'indomani della vittoria di ieri del Milan sul campo del Como, che in questo campionato non aveva mai perso in casa, l'edizione odierna di Tuttosport titola così in prima ... milannews.it

