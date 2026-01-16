Prima pagina Gazzetta dello Sport | Il Diavolo c’è Il Milan risponde all’Inter

Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, venerdì 16 gennaio 2026, si analizza la ripresa delle sfide tra Milan e Inter, due protagonisti storici del calcio italiano. La notizia principale evidenzia come il Milan si sia riaffermato, rispondendo alla crescita dell’Inter. Un’analisi sobria e dettagliata delle recenti dinamiche di campionato, con aggiornamenti su calcio e calciomercato.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 16 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la rimonta del Milan sul campo del Como. Il Diavolo c'è. Il Milan risponde all'Inter. Giovane Juve. Tutto su Fortini. Napoli si cambia, c'è En-Nesyri. Pio e papà Chivu. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Diavolo c’è. Il Milan risponde all’Inter” Leggi anche: Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Delirio Milan: Diavolo, che derby! L’Inter sbaglia e paga” Leggi anche: Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan su Zirkzee. Il Diavolo punta l’olandese” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. “LA GAZZETTA DELLO SPORT” * 07/01/2026 «PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI; “LA GAZZETTA DELLO SPORT” * 06/01/2026 «PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI; “Autodifesa in Rosa” – Corso gratuito per donne a San Severo; SAN SEVERO CALCIO 1922 INARRESTABILE, KO LA COSMANO FOGGIA. La Gazzetta dello Sport: "Napoli, si cambia. C'è En-Nesyiri. Lucca in partenza" - Adrien Rabiot trascina alla vittoria il Milan, che si prende la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. tuttonapoli.net

Gazzetta dello Sport su Inter-Napoli: "Belle forti" - "Belle forti": questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport per la sua prima pagina. tuttonapoli.net

La Gazzetta in apertura: "Milan d'assalto. Leao con Nkunku per restare vicino alla vetta" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Milan d'assalto. milannews.it

Buongiorno care lettrici e cari lettori. Ecco la nostra prima pagina di oggi, venerdì #16gennaio - facebook.com facebook

Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, venerdì #16gennaio: #Isee precompilato per tutti gli aiuti. #Milano città da ricchi con il più alto tasso di milionari al mondo. Lo #spread sotto la soglia dei 60 punti #buonalettura #primapagina x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.