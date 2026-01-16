Prima pagina Corriere dello Sport Costacurta | Leao uno showman

Nella prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, venerdì 16 gennaio 2026, si parla di Leao e del suo ruolo nel Milan, definendolo uno showman in campo. La rassegna stampa offre aggiornamenti sulle ultime notizie relative ai rossoneri e sul calciomercato, con un focus su eventi e approfondimenti legati alla squadra e alle dinamiche della Serie A.

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 16 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con Como-Milan 1-3. Allegri vince e insegue. Raboom, Milan a -3 dall'Inter. Costacurta: "Leao uno showman". Inter colpo da Oaktree. Napoli idea En-Nesyri. Spalletti turbo Juve. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Corriere dello Sport, Costacurta: “Leao uno showman” Leggi anche: Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, chiavi a Leao” Leggi anche: Prima pagina Corriere dello Sport, Allegri: “Leao vale 25 gol” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. “CORRIERE DELLA SERA” * 10/01/2026 «PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI; “CORRIERE DELLA SERA” * 13/01/2026 «PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI; RASSEGNA STAMPA, prima pagina Corriere dello Sport Campania 11 gennaio 2026; Prima pagina Corriere dello Sport: “Tanta Juve”. Corriere dello Sport: "Napoli, è FiabeScott. Attesa per Raspadori" - Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che celebra il successo conquistato dalla Juventus ai danni della Cremonese. tuttonapoli.net

