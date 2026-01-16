Oggi, 16 gennaio 2026, il prezzo del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si colloca in media a 35,5 euro/MWh, equivalenti a circa 0,337 euro per metro cubo. Questo valore rappresenta una panoramica aggiornata delle quotazioni all’ingrosso e fornisce un’indicazione delle tendenze di mercato attuali. Conoscere il prezzo del gas è fondamentale per operatori e consumatori interessati alle dinamiche energetiche del momento.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 16 Gennaio 2026, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 35,5 euroMWh, che corrisponde a circa 0,337 euroSmc (conversione effettuata considerando il coefficiente standard di 1 MWh = 10,7 Smc). Questo valore rappresenta il riferimento principale per il mercato italiano del gas all’ingrosso. Andamento e tendenze recenti del PSV Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una certa volatilità, con una tendenza al rialzo rispetto ai valori registrati nella prima metà di gennaio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Leggi anche: Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Leggi anche: Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Martedì 13 gennaio 2026; Prezzi Luce e Gas Gennaio 2026: cosa sta succedendo agli indici PUN e PSV?; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Domenica 11 gennaio 2026; Le offerte gas di gennaio 2026 a confronto.

Prezzo gas al metro cubo oggi - Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas rappresenta una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane. quifinanza.it