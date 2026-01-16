Previsioni meteo Roma e Lazio – Sabato 17 gennaio 2026. A Roma, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso con residui fenomeni di pioggia e temperature basse. La giornata si presenterà caratterizzata da instabilità atmosferica, con mattinate caratterizzate da piogge deboli sparse e condizioni di cielo coperto. Le condizioni meteorologiche rimarranno generalmente stabili, con poche variazioni nel corso della giornata.

Roma: cielo nuvoloso, piogge residue e clima freddo. La giornata di sabato 17 gennaio 2026 a Roma sarà caratterizzata da condizioni di instabilità residua, con cielo molto nuvoloso o coperto nelle prime ore del giorno e possibili piogge deboli sparse, soprattutto al mattino. Nel corso del pomeriggio è attesa una graduale attenuazione dei fenomeni, pur con nuvolosità ancora presente. Le temperature si manterranno su valori tipicamente invernali, con una sensazione di freddo accentuata dalla ventilazione.?? Temperature. Minime: tra 5 e 7°C. Massime: comprese tra 10 e 12°C.? Venti. Venti moderati dai quadranti occidentali, con locali rinforzi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Previsioni Meteo Roma e Lazio – Sabato 17 Gennaio 2026

Leggi anche: Previsioni Meteo Roma e Lazio – Sabato 3 Gennaio 2026

Leggi anche: Previsioni Meteo Roma e Lazio – Sabato 10 Gennaio 2026

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Freddo a Roma, temperature sotto lo zero e neve ai Castelli. Le previsioni meteo: «Il Paese come un freezer»; Meteo a Roma, che tempo farà sabato e domenica? Le previsioni; Previsioni Meteo Roma e Lazio – Giovedì 15 Gennaio 2026; Maltempo, esonda il fiume Aniene a Roma. Chiusure e code sulla A1 per la neve, 400 mezzi in azione.

Previsioni Meteo Roma e Lazio – Venerdì 16 Gennaio 2026 previsioni - Meteo Roma e Lazio per venerdì 16 gennaio 2026: cielo coperto, piogge diffuse, vento e neve sui rilievi appenninici. romadailynews.it

Meteo Roma – Tempo stabile almeno fino al weekend anche se con disturbi nuvolosi, possibile qualche pioggia a seguire - Tempo stabile tra venerdì ed il weekend con disturbi nuvolosi e maggiori schiarite sabato, possibile qualche pioggia ad inizio settimana ... centrometeoitaliano.it