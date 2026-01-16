La prevenzione e i controlli sono fondamentali per evitare tragedie come quella di Crans Montana. Il modello italiano si è evoluto, imparando dagli errori passati per migliorare la sicurezza. Quando le fiamme divampano, il lavoro dei Vigili del Fuoco diventa evidente: un intervento tempestivo può fare la differenza tra una tragedia evitata e una perdita irreparabile.

C’è un momento in cui il lavoro dei Vigili del Fuoco diventa visibile a tutti: quando le fiamme sono già alte, le sirene squarciano il silenzio e la tragedia si sta compiendo oppure sarà evitata. Ma il cuore della sicurezza antincendio, mentre tutti abbiamo ancora negli occhi le immagini dei ragazzi in fuga dal Constellation di Crans-Montan a, batte molto prima dell’emergenza. Come ricorda e sottolinea Giampietro Boscaino, ingegnere e direttore centrale per la prevenzione incendi del Corpo nazionale. È nella prevenzione, nei controlli, nelle regole tecniche e nella gestione quotidiana degli spazi aperti al pubblico che si gioca la partita più importante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Prevenzione e controlli: col modello italiano non ci sarebbe stata la strage di Crans Montana. “La nostra legge è migliorata perché abbiamo imparato dal passato”

