Pressing su Tomori e Fofana ma il Milan non vuole cedere | i dettagli

Il Milan mantiene una posizione ferma riguardo ai propri giocatori Tomori e Fofana, nonostante le voci di mercato e gli interessi di altre società. La società rossonera ha chiarito di non voler cedere i calciatori, sottolineando l'importanza di entrambi nel progetto tecnico. Restano quindi da monitorare le eventuali evoluzioni, mentre il club si concentra sulla strategia per la stagione in corso.

Secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport' il Milan potrebbe non aggiungere un nuovo difensore in questa sessione di calciomercato a meno che non si trovi un giocatore adatto alla richieste fatte da Massimiliano Allegri. Anche a livello di cessioni il Milan non dovrebbe muoversi a meno di clamorose sorprese. Il Galatasaray starebbe spingendo per Youssouf Fofana proponendo un contratto da 5 milioni di euro annui. Secondo il quotidiano il francese non avrebbe intenzione di muoversi, almeno fino alla prossima estate. Discorso simile per Fikayo Tomori, il quale avrebbe ricevuto degli interessamenti, ma non avrebbe approfondito alcuna situazione anche per volere del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

