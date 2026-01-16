Stasera alle 21.30 su Rai 1, nella seconda puntata di Tali e Quali 2026, sarà presente un ospite speciale: Francesco Totti, noto per la sua carriera nel calcio. Tra le sorprese, anche due interpretazioni segrete di Carmen Di Pietro, che arricchiranno la serata con la loro partecipazione. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica e spettacolo.

N ella seconda puntata di Tali e Quali 2026, in onda stasera alle 21.30 su Rai 1, ci sarà un super ospite che di sfide se ne intende davvero: Francesco Totti. Sarà lui il quarto giudice accanto a Massimo Lopez, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio. Francesco Totti e l’influencer cinese: l’intervista è uno spasso X Leggi anche › “Tali e Quali 2026” al via stasera: giuria, quante puntate e i concorrenti comuni L’ex capitano della Roma dispenserà alla sua maniera consigli e critiche ai concorrenti, artisti non professionisti del talent show condotto da Nicola Savino, che si esibiranno rigorosamente dal vivo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Presente anche Carmen Di Pietro, con due interpretazioni segrete

Il primo è Francesco Divito, che si è piazzato primo impersonando Antonella Ruggiero e la sua Vacanze Romane.