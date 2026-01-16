Presentazione del romanzo Lo spigolatore di Sapri ovvero della saggezza senile dell’imperatore Massimiano
La Biblioteca Universitaria di Napoli, nell’ambito delle proprie attività istituzionali di promozione e diffusione della cultura, è lieta di annunciare la presentazione del volume di Massimiliano Trematerra “Lo spigolatore di Sapri, ovvero della saggezza senile dell’imperatore Massimiano”. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: "I Giovedì della lettura", presentazione del libro "Verso l'ignoto. Il romanzo dell'emigrante"
Leggi anche: 'Losson di Piave. La lunga ombra del male', presentazione del romanzo sull’ultima battaglia della Grande Guerra
La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.
Presentazione romanzo “Lo spigolatore di Sapri, ovvero della saggezza senile dell’imperatore Massimiano”.
Un romanzo, una città, un mistero che attraversa il tempo. Presentazione del romanzo “Imbriani e il velo delle ombre” di Paolo Picone Sabato 24 gennaio 2026 Ore 12:00 Sala Studio della Biblioteca Imbriani–Poerio Distretto Culturale “La Distilleria” V - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.