Presentazione del romanzo Lo spigolatore di Sapri ovvero della saggezza senile dell’imperatore Massimiano

Da napolitoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Biblioteca Universitaria di Napoli, nell’ambito delle proprie attività istituzionali di promozione e diffusione della cultura, è lieta di annunciare la presentazione del volume di Massimiliano Trematerra “Lo spigolatore di Sapri, ovvero della saggezza senile dell’imperatore Massimiano”. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Leggi anche: "I Giovedì della lettura", presentazione del libro "Verso l'ignoto. Il romanzo dell'emigrante"

Leggi anche: 'Losson di Piave. La lunga ombra del male', presentazione del romanzo sull’ultima battaglia della Grande Guerra

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Presentazione romanzo “Lo spigolatore di Sapri, ovvero della saggezza senile dell’imperatore Massimiano”.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.