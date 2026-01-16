Preghiera della sera 16 Gennaio 2026 | Ricordati della Tua Chiesa

La preghiera della sera del 16 gennaio 2026 invita a riflettere sulla nostra fede e sulla comunità che ci sostiene. Con il semplice gesto di ricordare la Chiesa, possiamo trovare conforto e gratitudine per il percorso condiviso. Recitare questa preghiera ci aiuta a concludere la giornata con serenità, rinnovando il nostro impegno di fede e di solidarietà verso gli altri.

Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata che giunge al termine. Invochiamo la clemenza del Padre perché in questa notte ci protegga da tutti gli attacchi del maligno nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. questa semplice orazione chiediamo al Padre di far scendere su di noi il Suo Santo Spirito. Allontana, o Dio, ogni turbamento dalla questa notte che si apre dinanzi a noi nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

