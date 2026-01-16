Predoni in azione tentativo di furto anche alla parrocchia

Giovedì 15 gennaio, nel comune di Vo', si sono verificati alcuni episodi di furto, tra cui un tentativo presso la parrocchia. La giornata ha evidenziato la presenza di attività criminali che preoccupano la comunità locale, richiedendo attenzione e interventi mirati per garantire la sicurezza di residenti e luoghi pubblici.

