Precipitazioni previste sull' Italia nel weekend ma il Veneto rimane ai margini

Nel corso del fine settimana, alcune regioni italiane potrebbero sperimentare precipitazioni a causa di umide correnti sciroccali. Tuttavia, il Veneto si troverà ai margini di queste condizioni, con poche possibilità di pioggia. Per aggiornamenti dettagliati sul meteo, si consiglia di consultare fonti ufficiali e affidabili.

«Il fine settimana sarà in parte piovoso a causa di umide correnti sciroccali», il meteorologo di 3BMeteo.com, Edoardo Ferrara, ci racconta le previsioni del tempo per l'Italia per i prossimi giorni. «Avremo precipitazioni sparse in particolare al Nordovest ed Emilia Romagna, qua e la anche lungo. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: L'aria gelida del Nord Europa sull'Italia: calo termico ma il Veneto rimane all'asciutto Leggi anche: Quando arriverà l’ondata di freddo polare sull’Italia: previste pioggia e nevicate già dal weekend La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Weekend mite e coperto, poi gennaio cala l’asso: da metà settimana prossima torna il gelo; Oggi si chiude ufficialmente l'ondata di freddo, tempo stabile sull'Italia su gran parte dell'Italia - Tempo più stabile sull'Italia; Quanto durerà l'ondata di freddo sull'Italia con piogge e nevicate: le previsioni meteo di Giulio Betti; Abruzzo in allerta gialla: perturbazione al Centro-Sud tra piogge e burrasca. Precipitazioni previste sull'Italia nel weekend, ma il Veneto rimane ai margini - com, la nostra regione verrà appena sfiorata dalle perturbazioni che dovrebbero attraversare il paese nei prossimi giorni ... veronasera.it

Freddo siberiano in arrivo sull'Italia: ecco quando e dove. Le previsioni meteo - La situazione meteorologica nei prossimi giorni in Italia sarà condizionata da due circolazioni ben distinte. tg24.sky.it

Sull’Italia cambia tutto, e non sarà solo pioggia - Dopo un weekend instabile prende forma uno scenario più severo, tra ciclone mediterraneo e neve fino in collina ... giornalelavoce.it

Martedì 06 gennaio 2026 Previsioni meteo Italia di domani

Prossimi giorni con temperature sopra la media e precipitazioni relegate ai Crinali Appenninici. Cieli coperti e nubi basse continueranno fino al weekend quando è probabile un ritorno delle precipitazioni anche sulle pianure. Isoterme previste fino al week - facebook.com facebook

